ФК «Реал» уволил главного тренера Хаби Алонсо и назначил Альваро Арбелоа

Испанский футбольный клуб (ФК) «Реал» отправил в отставку главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначили Альваро Арбелоа. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе команды.
В клубе добавили, что соответствующее решение было принято по взаимному соглашению.
— Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков «Реала», потому что он — легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал Мадрид» всегда будет его домом, — говорится в сообщении.
«Реал» также поблагодарил наставника за усердную работу и преданность делу.
Ранее стало известно, что португалец Рубен Аморим покинул пост главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба признало, что решение далось непросто, но перемены необходимы, чтобы дать команде лучшие шансы на высокие результаты в чемпионате.
Также 1 января Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси». Решение об отставке было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги «Челси» одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.