ФК «Реал» уволил главного тренера Хаби Алонсо и назначил Альваро Арбелоа

— Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков «Реала», потому что он — легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал Мадрид» всегда будет его домом, — говорится в сообщении.