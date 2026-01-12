«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после праздников с двумя сообщениями

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в понедельник, 12 января, передала два новых сообщения, в которых содержались слова «нутошато» и «кортодонг».
Первое сообщение прозвучало в эфире в 10:37 по московскому времени, а второе — в 19:23.
— НЖТИ 78367 КОРТОДОНГ 1585 6817, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Во время новогодних каникул УВБ-76 тоже выходила в эфир. 5 января радиостанция передала слово «вкрапленье».
30 декабря радиостанция включила «Лебединое озеро». 31 декабря на ее частоте также можно было услышать музыкальные композиции. В частности, в эфире заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale», с которой он выиграл Евровидение-2009 в России, на русском языке. После этого на радиостанции транслировались и другие треки.
Местоположение и назначение УВБ-76 остаются неизвестными, но ее активность часто связывают с разведывательными или военными структурами. «Вечерняя Москва» рассказала о самых известных теориях заговора вокруг «радиостанции Судного дня».