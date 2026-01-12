Получена устойчивая циркуляция пучка ксенона в коллайдере NICA

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) впервые получили устойчивую циркуляцию пучка ионов ксенона в коллайдере NICA в Дубне, сообщили в пресс-службе ОИЯИ.
«Мегасайенс-проект NICA сделал важный шаг вперед: 11 января около 22 часов 40 минут была получена устойчивая циркуляция пучка ксенона в красном (нижнем) кольце коллайдера NICA в течение более чем 100 микросекунд», — сказали в пресс-службе.
Как рассказал заместитель начальника ускорительного отделения лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) ОИЯИ по научной работе Анатолий Сидорин, пучок был проведен вначале через секцию многоцелевого детектора (MPD), для чего были использованы магниты сведения и разведения пучков, затем — через западную и восточную арки коллайдера, охватив весь его периметр. Таким образом получена замкнутая орбита пучка и его циркуляция в нижнем кольце. Сигнал зарегистрирован на быстром трансформаторе тока.
Достигнутый результат — плод согласованных усилий более чем четырехсот человек, сотрудников Ускорительного отделения и других подразделений ЛФВЭ ОИЯИ. «Получение устойчивой циркуляции пучка в коллайдере NICA — это огромное достижение, к которому мы шли 15 лет и которое демонстрирует соответствие техническим требованиям всех вспомогательных систем колец, а также подтверждает надежность технологии изготовления магнитов и сборки магнитно-криостатной системы», — отметил Сидорин.
В ближайшей перспективе планируется провести коррекцию орбиты пучка и ввести в эксплуатацию высокочастотную систему.
Параллельно пучок ионов ксенона будет направлен и во второе (верхнее) кольцо коллайдера. Завершающим этапом пуска коллайдера станет столкновение двух пучков в марте 2026 года.
О коллайдере.
NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) — ускорительный комплекс, один из проектов класса «мегасайенс» в России, который создается на базе ОИЯИ. На нем становится возможным проводить ранее недоступные исследования в области физики частиц. Как надеются ученые, NICA, например, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — то особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная даже не в первые секунды, а в их десятитысячные доли после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной 2025 года.