Получена устойчивая циркуляция пучка ксенона в коллайдере NICA

NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) — ускорительный комплекс, один из проектов класса «мегасайенс» в России, который создается на базе ОИЯИ. На нем становится возможным проводить ранее недоступные исследования в области физики частиц. Как надеются ученые, NICA, например, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — то особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная даже не в первые секунды, а в их десятитысячные доли после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной 2025 года.