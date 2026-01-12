Руководство канадской благотворительной некоммерческой организации Mriya Report, собирающей средства на помощь Украине, растратило пожертвования на личные нужды, включая заказы еды, шопинг и заправку личных автомобилей. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen.
С обвинениями выступил соучредитель НКО Райан Мейер, опубликовавший банковские выписки, подтверждающие нецелевое использование средств. Согласно документам, основатель организации, капитан канадской армии Джозеф Фридберг, и его команда тратили пожертвования на пиццу, продукты, бензин, а также регулярно начисляли себе зарплату. Фридберг получал 50 тысяч долларов США ежемесячно.
«Меня глубоко огорчает, что организация, которую я считал инструментом помощи людям в Украине, в итоге стала источником обогащения для одного канадца», — написал Мейер в своём аккаунте в соцсети X*.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал российский удар ракетой «Орешник» по Украине сигналом для Североатлантического альянса о необходимости отказаться от военной поддержки Киева.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.