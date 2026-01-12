Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НКО потратила деньги на помощь Киеву на шопинг, пиццу и заправку авто

Канадская организация потратила пожертвования Украине на личные нужды.

Источник: Аргументы и факты

Руководство канадской благотворительной некоммерческой организации Mriya Report, собирающей средства на помощь Украине, растратило пожертвования на личные нужды, включая заказы еды, шопинг и заправку личных автомобилей. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen.

С обвинениями выступил соучредитель НКО Райан Мейер, опубликовавший банковские выписки, подтверждающие нецелевое использование средств. Согласно документам, основатель организации, капитан канадской армии Джозеф Фридберг, и его команда тратили пожертвования на пиццу, продукты, бензин, а также регулярно начисляли себе зарплату. Фридберг получал 50 тысяч долларов США ежемесячно.

«Меня глубоко огорчает, что организация, которую я считал инструментом помощи людям в Украине, в итоге стала источником обогащения для одного канадца», — написал Мейер в своём аккаунте в соцсети X*.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал российский удар ракетой «Орешник» по Украине сигналом для Североатлантического альянса о необходимости отказаться от военной поддержки Киева.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше