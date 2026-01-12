900 км дорог за год обновили в Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области привели в порядок более 900 км дорог. Об этом сообщает управление информационной политики донского правительства.
Речь идет о реконструкции, капитальном и обычном дорожном ремонте. Специалистам удалось завершить 114 участков дорог регионального значения общей протяженностью в 389,2 км. На 58 объектах работы были выполнены раньше срока.
Не меньше внимания уделили и местным дорогам. В этом случае сдали 446 объектов, то есть около 528,4 км полотна, в том числе 134 участка с опережением графика.
В приоритете были дороги, обеспечивающие доступ к школам, больницам, домам культуры, спортивным комплексам и зонам отдыха. В частности, к нормативному состоянию привели: 55 дорог к медицинским организациям, 108 маршрутов к образовательным и досуговым учреждениям, 32 — к спортивным объектам и еще 40 — к туристическим местам.
В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на обновление 288 объектов дорожной сети выделили 10,1 млрд рублей, из которых 5,9 млрд — средства федерального бюджета.
