Бывший вице-канцлер ФРГ назвал способ отбить у США интерес к захвату Гренландии

Необходимо предложить Гренландии присоединиться к Европейскому союзу (ЕС) для того, чтобы обить у президента США Дональда Трампа интерес к захвату острова. Об этом в понедельник, 12 января, заявил бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Он отметил, что эту идею стоит также распространить на Фарерские острова, Исландию и Норвегию — это предложение уже обсуждалось в Европейском парламенте. Экс-канцлер считает, что в условиях кардинально изменившейся мировой обстановки Европа должна отреагировать соответствующим образом.
— Сейчас в полностью изменившемся мире настроения изменились, и Европа должна ответить на вызов Трампа соответствующим образом. Предложение для Гренландии должно быть прагматичным и поэтапным. Остров может вступить в ЕС в 2026 или 2027 году, — передает слова Хабека газета The Guardian.
Журналисты напомнили, что Гренландия в 1985 году вышла из Европейского сообщества после двенадцати лет членства. Она вступила в ЕС в 1973 году как регион Дании.
Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США Дональда Трампа о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.