Бывший вице-канцлер ФРГ назвал способ отбить у США интерес к захвату Гренландии

— Сейчас в полностью изменившемся мире настроения изменились, и Европа должна ответить на вызов Трампа соответствующим образом. Предложение для Гренландии должно быть прагматичным и поэтапным. Остров может вступить в ЕС в 2026 или 2027 году, — передает слова Хабека газета The Guardian.