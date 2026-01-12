Риск полной остановки рейсов остается высоким: Движение парома в Моловате может быть приостановлено из-за морозов

Движение через паром в Моловате может быть приостановлено из-за постоянных минусовых температур.
"Днестр замерзает, и паром не предназначен для движения по льду зимой. Пока мы используем его по максимуму, но не знаем, какой будет прогноз дальше.
Если лед уплотнится, движение станет все более затруднительным, и нам, возможно, придется приостановить работу. Мы не можем рисковать ни безопасностью людей, ни техникой, особенно учитывая, что у нас очень старое оборудование", — объяснил Виталий Гацкан, администратор госпредприятия, управляющего паромом.
Паром остаётся основным маршрутом доступа для жителей Моловата-Ноуэ, Кочиер, Василевки и Коржовы на остальную территорию, находящуюся под контролем конституционных властей. Путешественникам настоятельно рекомендуется следовать официальной информации и инструкциям экипажа для собственной безопасности.
