Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риск полной остановки рейсов остается высоким: Движение парома в Моловате может быть приостановлено из-за морозов

Государственное предприятие, управляющее паромом, заявляет, что ситуация постоянно контролируется.

Источник: Комсомольская правда

Движение через паром в Моловате может быть приостановлено из-за постоянных минусовых температур.

"Днестр замерзает, и паром не предназначен для движения по льду зимой. Пока мы используем его по максимуму, но не знаем, какой будет прогноз дальше.

Если лед уплотнится, движение станет все более затруднительным, и нам, возможно, придется приостановить работу. Мы не можем рисковать ни безопасностью людей, ни техникой, особенно учитывая, что у нас очень старое оборудование", — объяснил Виталий Гацкан, администратор госпредприятия, управляющего паромом.

Паром остаётся основным маршрутом доступа для жителей Моловата-Ноуэ, Кочиер, Василевки и Коржовы на остальную территорию, находящуюся под контролем конституционных властей. Путешественникам настоятельно рекомендуется следовать официальной информации и инструкциям экипажа для собственной безопасности.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).

Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.

Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).