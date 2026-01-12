«Надо хотя бы посмотреть»: в Думе попросили Зеленского показать новый план

Сложно комментировать требование президента Украины Владимира Зеленского дать четкий ответ на предложение Украины и США по окончанию конфликта без наличия самого документа. Об этом в понедельник, 12 января, заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по международным отношениям Светлана Журова.
— Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова, — высказалась парламентарий.
Она отметила, что сейчас России «практически угрожают», но при этом неизвестно, что содержится в предложении украинской и американской сторон, передает Lenta.ru.
9 января СМИ сообщили, что администрации США и Украины согласовали план возможного урегулирования вооруженного конфликта, договорившись почти по всем пунктам плана главы Белого дома Дональда Трампа, и теперь Вашингтон планирует получить ответ на него от Москвы.