Главный охотник за Лох-Несским чудовищем сдался после 52 лет поисков

Шайн, начавший поиски Несси в 1973 году, в интервью изданию рассказал, что многие его «наблюдения» оказались волнами от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу. Длинную шею чудовища он объяснил оптической иллюзией, которую создают птицы, собравшиеся на спокойной поверхности озера. По мнению эксперта, холодном озере Лох-Несс очень мало рыбы, чтобы крупное существо могло питаться.