Главный охотник за Лох-Несским чудовищем сдался после 52 лет поисков

76-летний натуралист Эдриан Шайн, который более 50 лет посвятил поискам Лох-Несского чудовища в озере в Шотландии, заявил, что никакого древнего монстра в водоеме нет, пишет LADbible.
Шайн, начавший поиски Несси в 1973 году, в интервью изданию рассказал, что многие его «наблюдения» оказались волнами от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу. Длинную шею чудовища он объяснил оптической иллюзией, которую создают птицы, собравшиеся на спокойной поверхности озера. По мнению эксперта, холодном озере Лох-Несс очень мало рыбы, чтобы крупное существо могло питаться.
Шайн при этом заявил, что ему не жалко потраченное время на писки несуществующего монстра, так как получи массу удовольствия от этой работы.
Ранее сообщалось, что чиновники Великобритании внесли в Официальный реестр наблюдений за монстрами пять встреч с Лох-Несским чудовищем в 2025 году. Всего с 1933 года зафиксировано 1 165 случаев, указали они.