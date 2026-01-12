Ричмонд
«Не видели ни русских, ни китайцев»: жители Гренландии удивились словам Трампа

Жители Гренландии сообщили, что не замечали российских или китайских судов в своих водах, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о растущей угрозе со стороны этих стран. Об этом написал Financial Times со ссылкой на местных жителей.

— Я никогда не видел здесь ни русских, ни китайцев, — сказал рыбак Хельте Йохансен.

Кроме того, в столице Гренландии Нууке большинство жителей воспринимают высказывания Вашингтона как прямую угрозу.

— Мы не хотим жить в американской империи, — цитирует местную жительницу Майю Овергор издание.

Ранее лидеры пяти гренландских партий выступили с заявлением по поводу призывов американского лидера к присоединению острова. Политики призвали США прекратить «пренебрежительное отношение» к Гренландии.

По данным социологического опроса, проведенного компанией Verian, большинство жителей Гренландии не хотят получать гражданство Соединенных Штатов.

5 января СМИ сообщили, что США намерены взять Гренландию под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.

