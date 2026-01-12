Сын Кадырова прокомментировал потасовку на турнире в Чечне

«На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось», — рассказал сын Кадырова в своем блоге. Позже он назвал инцидент с дракой раздутым. Ахмат подчеркнул, что этому поспособствовали некоторые СМИ. На самом деле он видит только «небольшой инцидент между двумя атлетами из-за неспортивного поведения».