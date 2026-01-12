Ричмонд
Сын Кадырова прокомментировал потасовку на турнире в Чечне

Сын Кадырова считает раздутым инцидент с потасовкой на турнире по борьбе в Чечне.

Источник: Комсомольская правда

Ахмат Кадыров, и. о. зампреда правительства Чечни и министр спорта и сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, заявил в Telegram, что СМИ преувеличивают масштабы конфликта на юниорском первенстве России в Грозном. По его словам, массовой драки не было.

«На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось», — рассказал сын Кадырова в своем блоге. Позже он назвал инцидент с дракой раздутым. Ахмат подчеркнул, что этому поспособствовали некоторые СМИ. На самом деле он видит только «небольшой инцидент между двумя атлетами из-за неспортивного поведения».

Напомним, на первенстве СКФО по вольной борьбе между юниорами произошла массовая драка между спортсменами и зрителями после победы Давида Ваниева над Турпалом Ахлоевым. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией. Ранее KP.RU передавала последние новости с места событий.

