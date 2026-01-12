Тюменские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Для ликвидации нарушений готово 118 бригад.
В Тюменской области сотрудники компании «Россети Тюмень» готовятся к возможным нарушениям электроснабжения из-за аномально низких температур воздуха в ближайшие дни. Об этом пресс-служба компании сообщила в соцсети.
«Энергетики филиала Тюменские электрические сети работают в режиме повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, с 13 по 17 января в регионе ожидается аномально холодная погода», — сообщается в telegram-канале энергетической компании.
К работе в режиме повышенной готовности готовы 118 бригад из 422 специалистов. Также для ликвидации нарушений электроснабжения подготовлены 144 единицы техники. В наличии и более 50 резервных источников электроэнергии.