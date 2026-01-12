Карл правит небом: как крылатые охранники защищают самолеты от столкновения с птицами

Птичка-охранник питается размороженными перепелами один раз в день. Кроме того, крылатых подкармливают специальными витаминами. Еще одна особенность ухода за хищными птицами — им обязательно нужно летать в лесах и полях. Работа охранниками на территории аэропорта как раз позволяет пернатым хищникам почувствовать себя в естественной среде обитания. Пернатым наливают ванночки, в которых они могут почистить перышки. Ястреб летает стремительно, но быстро выдыхается. Так, сорвавшись за птицей-нарушителем с перчатки, он пробудет в небе около 30−40 секунд, после чего или вернется к орнитологу, или закапризничает и сядет в траву неподалеку. А вот соколы, в отличие от своих коллег, могут парить кругами долго. Больше всего птицы работают летом. Их «смены» проходят по очереди. Так, ястреб может отработать от одного до трех часов (в зависимости от погоды и настроения). Позже он идет отдыхать.