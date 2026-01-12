Карл правит небом: как крылатые охранники защищают самолеты от столкновения с птицами

В аэропорту Домодедово работает настоящий крылатый охранник — ястреб-стервятник по имени Карл Степанович. Кстати, сегодня ему исполнилось целых три года! «Вечерняя Москва» побывала в гостях у птицы, пообщалась с орнитологом аэропорта Анастасией Громовой и узнала, как выглядят рабочие задачи грозного пернатого.
Карл Степанович, гордо восседающий на руке Анастасии, сразу привлекает внимание посетителей аэропорта. Птица таращит глаза, размахивает широкими крыльями и открывает желто-черный клюв, будто приветствуя журналистов.
— На самом деле, открывая клюв, ястреб охлаждается, — объясняет Анастасия Громова.
Тем временем птица пытается взлететь с руки девушки, но орнитолог слегка присвистывает, и пернатый спокойно возвращается обратно на перчатку. К слову, ястреб весит около килограмма. Казалось бы, немного. Однако носить такой вес на согнутой под 90 градусов руке целый день непросто. Хотя, как признается Анастасия, к этому со временем можно привыкнуть.
Серьезная работа.
Карл Степанович — настоящий охранник, который отпугивает других пернатых с территории аэропорта. Правда, на сами взлетно-посадочные полосы ястреба не пускают (чтобы его не сбил самолет). Вместо этого там работает специальная техника, звуками отпугивающая потенциально опасных птиц. Только вот часто нарушители порядка вместо того чтобы просто упорхнуть, разлетаются по разным зонам аэропорта. Вот тут-то в дело и вступает Карл Степанович.
— Он локально распугивает птиц с других территорий. Например, с десантного поля. Причина все та же — чтобы пернатые случайно не столкнулись с какими-либо объектами в небе, — объясняет Анастасия Громова. — Мы также регулярно патрулируем местность. Птиц же ястреб часто замечает сам. В такие моменты он срывается с перчатки и начинает их гонять. Ну, или мы можем сами дать ястребу команду полететь. Или, к примеру, нам от коллег может прийти сообщение, что в какой-либо точке аэропорта есть стая. И тогда мы сразу выдвигаемся на место.
Кстати, Карл Степанович живет в питомнике аэропорта вместе с другими птицами-охранниками: ябстребами Серым и Алтыном, а также с маленьким соколом-пустельгой Пушком. Перед началом службы птиц тренируют. Сначала их учат просто сидеть на перчатке. Следующая задача орнитолога натаскать пернатого охранника взлетать с руки и возвращаться обратно по команде — тому самому свисту. Кстати, сначала за выполнение команд птицам дают лакомство — кусочек хорошего мяса.
— А вообще птицы и техника у нас работают сообща. Почему мы просто не можем поставить везде электронику? Просто волнами она не всегда «добивает» до пернатых нарушителей. К тому же птица со временем привыкает к отпугивающим звукам и перестает их бояться, — рассказывает «Вечерней Москве» орнитолог.
Но и летающие охранники — не панацея. Например, такие птички не могут работать в дождь, а еще у них есть характер. И если ястреб не в настроении летать (или он плотно поел до работы), то патрулировать местность он просто откажется. И тут остается только смириться! Ведь силком птиц никто работать не заставляет.
Трудятся давно.
Орнитологическая служба аэропорта существует с самого его основания. Птицы же могут попасть туда несколькими способами. Например, по закупке самого аэропорта. Но чаще питомцев находят сами орнитологи. К слову, Карла Степановича передали Анастасии в добрые руки.
— Точного возраста птицы мы определить не можем. Однако нашему ястребу около трех лет, и мы решили сделать 23 декабря его днем рождения, — сообщила орнитолог. — Вообще пернатые состоят на службе в аэропорту от 10 до 30 лет! Но даже после выхода на «пенсию» мы их не оставляем на произвол судьбы. Все-таки это наши горячо любимые питомцы.
БУДНИ ЯСТРЕБА.
Птичка-охранник питается размороженными перепелами один раз в день. Кроме того, крылатых подкармливают специальными витаминами. Еще одна особенность ухода за хищными птицами — им обязательно нужно летать в лесах и полях. Работа охранниками на территории аэропорта как раз позволяет пернатым хищникам почувствовать себя в естественной среде обитания. Пернатым наливают ванночки, в которых они могут почистить перышки. Ястреб летает стремительно, но быстро выдыхается. Так, сорвавшись за птицей-нарушителем с перчатки, он пробудет в небе около 30−40 секунд, после чего или вернется к орнитологу, или закапризничает и сядет в траву неподалеку. А вот соколы, в отличие от своих коллег, могут парить кругами долго. Больше всего птицы работают летом. Их «смены» проходят по очереди. Так, ястреб может отработать от одного до трех часов (в зависимости от погоды и настроения). Позже он идет отдыхать.