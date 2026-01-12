Намело проблем: Краснодар завалило снегом, и теперь на дорогах творится настоящий хаос

«Сегодня в утренние часы-пик — с 6 до 9 часов — в городе произошло порядка 60 ДТП», — сообщил он.
По словам градоначальника, большинство столкновений случилось из-за водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю. Наумов призвал всех в экстренном порядке поменять «обувь» своего транспортного средства на соответствующую погодным условиям. Он отметил, что подобная халатность подвергает опасности не только нерадивых владельцев, но и всех, кто их окружает.
«Даже на подготовленном к зиме авто нужно передвигаться аккуратно и соблюдать ПДД», — напомнил он.
Представитель столицы Кубани также посоветовал выбирать для передвижений по городу в сложившейся непростой обстановке общественный транспорт. Отдельно он выделил трамваи.
Также в Краснодаре сложилась проблема с работой единственного аэропорта. Из-за сильного снегопада произошла задержка десятка рейсов, а 14 — отменены. Работы по расчистке и обработке взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона специальными реагентами ведутся в круглосуточном режиме. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется самостоятельно и своевременно уточнять статус своего рейса. Данные публикуются на онлайн-табло.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 2 января в Краснодаре зафиксирована рекордно низкая для текущей зимы температура воздуха — минус 10,4 градуса. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на территории всего Краснодарского края 2 января ожидается температура в пределах от 1 до 3 градусов тепла, при этом местами порывы ветра могут достигать 5−10 метров в секунду.
