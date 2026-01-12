Намело проблем: Краснодар завалило снегом, и теперь на дорогах творится настоящий хаос

По словам градоначальника, большинство столкновений случилось из-за водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю. Наумов призвал всех в экстренном порядке поменять «обувь» своего транспортного средства на соответствующую погодным условиям. Он отметил, что подобная халатность подвергает опасности не только нерадивых владельцев, но и всех, кто их окружает.