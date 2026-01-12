Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран изучает возможность встречи с Уиткоффом

Тегеран сейчас рассматривает возможность встречи со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом по вопросу протестов в Иране. Об сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Мои контакты с Уитткоффом шли до и после протестов и продолжаются до сих пор. Некоторые идеи обсуждались с Вашингтоном и в настоящее время изучаются нами», — заявил иранский дипломат, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран провести встречу с представителями администрации Штатов.
Ранее KP.RU информировал, что Уиткофф провел беседу с Аракчи. Главной темой политиков стали заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он готов нанести удар по государству в случае ухудшения ситуации с демонстрациями. Как пишут зарубежные СМИ, Тегеран пытался разобраться в ситуацию со словами Трампа.
Стоит напомнить, что акции протеста в Иране начали проходить 2 января. В МИД страны заявили, что протесты организовали иностранные службы.