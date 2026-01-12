«Реал» отправил главного тренера Хаби Алонсо в отставку

Футбольный клуб «Реал» объявил об отставке главного тренера Хаби Алонсо. Информация об этом содержится в официальном релизе клуба.
В том же сообщении отмечается, что новым главным тренером мадридской команды назначен Альваро Арбелоа. Он сменил Алонсо на этом посту с момента принятия соответствующего решения руководством клуба.
Ранее «Реал» уступил «Барселоне» в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча прошла в Джидде в Саудовской Аравии и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Барселоны», которая стала обладателем трофея в 16-й раз, установив рекорд турнира. На счету мадридского клуба 13 побед в Суперкубке Испании.