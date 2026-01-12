«Реал» отправил главного тренера Хаби Алонсо в отставку

Ранее «Реал» уступил «Барселоне» в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча прошла в Джидде в Саудовской Аравии и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Барселоны», которая стала обладателем трофея в 16-й раз, установив рекорд турнира. На счету мадридского клуба 13 побед в Суперкубке Испании.