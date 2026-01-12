Детство в огне, роковые женщины и миллиарды в прокате: Милошу Биковичу — 38

Милош Бикович — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.
Во вторник, 13 января 2026 года, Милош Бикович празднует 38-летие. Сербский и российский актер прошел путь от нищего детства в разрушенном войной Белграде до статуса одной из главных звезд отечественного кинематографа. За его плечами — смерть отца, брат-монах, встреча с Михалковым, которая изменила судьбу, скандальные романы, свадьба и рождение сына. Подробнее в материале URA.RU.
Детство в огне Милоша Биковича.
Милош Бикович появился на свет 13 января 1988 года в столице Югославии — Белграде. Его мать Мария работала врачом-дефектологом, отец Милан был экономистом. Родители разошлись, когда мальчику исполнилось всего полгода. Старший брат Александр (позже принявший монашеский постриг с именем Михаил) и Милош остались с матерью.
У семьи не было собственного жилья. Зарплаты матери едва хватало на аренду. Биковичи ютились в крошечной квартирке площадью 19 квадратных метров. Только когда Милошу исполнилось 15 лет, мать смогла продать дом в пригороде и получить от государства квартиру за выслугу лет. Актер позже вспоминал, что впервые узнал, что такое «наша квартира», лишь в подростковом возрасте.
Когда Милошу было 11 лет, началась операция НАТО против Югославии. Мальчик запомнил бомбежки, убежища, как семья пряталась под столом. Парадоксально, но эти страшные дни он описывал как счастливые — близость смерти заставляла людей сплотиться и по-другому воспринимать жизнь. Опыт войны позже пригодился актеру при съемках в фильме «Балканский рубеж».
Несмотря на тяжелые условия, Милош хорошо учился, занимался спортом — плаванием, тхэквондо, баскетболом, айкидо, рукопашным боем. Но нигде не задерживался дольше полугода, теряя интерес. Все изменилось, когда в 13 лет его отдали в театральную студию. Через шесть месяцев подросток понял, что хочет остаться. Через год осознал — хочет заниматься этим всю жизнь. Первую работу Бикович получил в том же возрасте, став ведущим на детском телевидении.
В 16 лет юноша поступил на факультет драматического искусства Белградского университета искусств. После выпуска в 2009 году его приняли в труппу Белградского драматического театра, где он также играл в Национальном театре Белграда.
Трагедия отца и выбор брата: испытания Милоша Биковича.
В 18 лет Милош пережил тяжелейшую утрату — умер отец. Милан Бикович, уехавший на заработки в Германию, попал в больницу в Вене. У него оторвался тромб, врачи спасли жизнь, но кислород долго не поступал к мозгу. Актер называл эти 18 дней самыми сложными в своей жизни. Европейские медики, по его словам, были готовы в любой момент отключить аппараты, поэтому отца перевезли в Белград. Через несколько дней он скончался. Бикович до сих пор сожалеет об упущенном времени, которое мог провести с отцом.
Еще одним серьезным испытанием стал выбор старшего брата. Александр решил посвятить жизнь служению Богу и стать монахом. Для религиозной, но все же обычной семьи это было шоком. После пострига брат получил имя Михаил. Милош относится к этому философски. Он считает, что монахи отказываются от мирской суеты и ненужного хлама, находя смысл там, где обычные люди его не видят. По мнению актера, многие воспринимают материальные блага как счастье, но внутри остается пустота.
Через два года после смерти отца Милош вместе с братом отправился в паломничество по Беларуси, посетив множество монастырей. Пандемию актер встретил в сербском монастыре Йованья, который называют «Сербской Святой горой». Вместе с братом он читал молитвы и помогал по хозяйству.
Встреча Биковича с Михалковым: как случайное знакомство открыло дорогу в Россию.
Милош Бикович и Никита Михалков работали вместе над фильмом «Солнечный удар».
В Сербии Бикович начал сниматься в кино еще студентом. В 2004 году дебютировал в сериале «Доллары приходят». Настоящая известность пришла в 2010 году после главной роли в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». Режиссер Драган Бьелогрлич пригласил Милоша сыграть футболиста Александра Тирнанича. Сначала молодой актер боялся ответственности и хотел отказаться, но согласился. Картина о первом чемпионате мира по футболу 1930 года в Уругвае стала хитом. Бикович получил награду кинофестиваля в городе Ниш за лучшую главную роль и прочно закрепился в статусе звезды сербского кино.
Судьбоносным стал 2011 год. На Московском кинофестивале, где демонстрировался сербский фильм, Бикович познакомился с Никитой Михалковым. Через полгода ассистент режиссера позвонил Милошу с предложением сняться в картине «Солнечный удар». Съемки длились 40 дней в Одессе, до этого актер два месяца репетировал в Москве. Целый год он готовился к роли: занимался русским языком, обсуждал персонажа с Михалковым, читал документы и рассказы Бунина. Единственной проблемой был сам Бикович — играть на русском языке не приходилось, поэтому он чувствовал себя неуверенно и некомфортно.
Фильм вышел в 2014 году и получил несколько премий «Золотой орел», включая награду за лучший игровой фильм. Хотя в прокате картина не окупилась, Милош Бикович был замечен российскими режиссерами. Актер говорил: «Хотел бы видеть в России пять Михалковых, соревнующихся друг с другом, но, к сожалению, Михалков только один».
Триумф Биковича в России: от «Холопа» до съемок в космосе.
Милош Бикович исполнил главную роль в российском комедийном фильме «Холоп» (2019) Милош Бикович сыграл Владимира Борисовича Леонова — фигуриста — в российском спортивном фильме «Лед» (2018).
После «Солнечного удара» карьера Биковича в России стремительно пошла вверх. Его пригласили в продолжение драмы «Духless» — в «Духless 2» (2015) он сыграл Романа Белкина, приятеля главного героя. Лента окупилась в прокате за первую неделю. Затем последовали роли в фильме «Без границ» (2015), комедийном сериале «Отель Элеон» (2016−2017), где его персонажу Павлу придумали сербское происхождение, чтобы обыграть акцент, исторической мелодраме «Крылья империи» (2017) и музыкально-спортивной драме «Лед» (2017), собравшей более миллиарда рублей за 12 дней.
В 2018 году Бикович выступил продюсером и сыграл главную роль в криминальном триллере «Южный ветер», который породил целую франшизу с продолжениями и сериалами. В 2019 году вышли боевик «Балканский рубеж», где Милош сыграл серба Вука, и комедия «Холоп», которая изменила все.
Изначально Бикович хотел отказаться от роли мажора Гриши, опасаясь стать заложником образа золотого мальчика. Но режиссер Клим Шипенко смог его переубедить. В феврале 2020 года «Холоп» поставил рекорд, собрав в прокате 2,93 миллиарда рублей и став самым кассовым отечественным фильмом в истории страны. Во время съемок выяснилось, что у актера аллергия на сено и лошадей, но он продолжал работу.
В 2020 году на «Первом канале» вышел байопик «Магомаев», где Бикович сыграл легендарного советского певца. Актер признавался, что не старался быть похожим на Магомаева один в один, а передавал свое впечатление о нем — некий импрессионизм, где важно не исключать личность актера.
Милош Бикович сыграл Владислава Николаева — коллегу главной героини Евгении Беляевой (Юлия Пересильд) в фильме «Вызов» (2023).
12 апреля 2023 года состоялась премьера фильма «Вызов» Клима Шипенко — первой в мире картины, снятой в космосе на Международной космической станции. Бикович исполнил роль хирурга Владислава Николаева, коллеги главной героини Юлии Пересильд. Лента собрала в прокате более двух миллиардов рублей.
1 января 2024 года вышел «Холоп 2», где Милош вновь сыграл Гришу, а главную женскую роль исполнила его бывшая возлюбленная Аглая Тарасова. К концу января сборы составили 3,52 миллиарда рублей, картина обогнала «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала вторым самым кассовым фильмом в России. В сентябре 2025 года стартовали съемки третьей части, которая, вероятно, станет последней во франшизе.
Разбитые сердца и скандалы: женщины, которые не стали его судьбой Биковича.
Милош Бикович и Аглая Тарасова встречались в период с 2017 по 2018 год.
Личная жизнь Биковича всегда была под пристальным вниманием публики. В 2016 году он встречался с российской топ-моделью Сашей Лусс, но роман быстро закончился. Летом того же года актера заметили в компании Аглаи Тарасовой, дочери Ксении Раппопорт, с которой он познакомился на съемках фильма «Лед». Больше года они жили вместе, дело шло к свадьбе.
В начале 2018 года пара объявила о расставании. Тарасова написала в блоге, что причиной стали бешеные графики и постоянные разъезды — они старались проводить вместе каждую свободную минуту, но этих минут не хватало. Бикович говорил, что они остались в хороших отношениях. Позже бывшие возлюбленные профессионально снялись вместе в главных ролях в «Холопе 2».
С конца 2018 до конца 2019 года Милош встречался с сербской моделью Барбарой Таталович. Отношения продлились полтора года.
Около года актер был в паре с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Их расставание летом 2021 года получило скандальное продолжение. Волошина опубликовала в соцсетях гневный пост, заявив, что около года жила не своей жизнью, так как была вынуждена думать о его образе и репутации. Девушка обвинила Биковича в том, что образ на экране не соответствует действительности, особенно когда человек на каждом шагу упоминает Бога. 31 июля все развеялось окончательно — человек повел себя очень грубо.
Волошина назвала эгоцентризм актера запредельным, заявив, что для него самое страшное — чувство ответственности и вины, которые его душат, потому что приходится думать не о себе и своем комфорте. Она устала получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей с угрозами и оскорблениями. Милош на этот выпад не отреагировал публично.
Счастье Биковича с Иваной: свадьба, сын и новая глава жизни.
Милош Бикович и Ивана Малич состоят в браке уже несколько лет.
В апреле 2023 года Бикович впервые появился на публике с новой девушкой — Иваной Малич из Черногории. Она не имеет отношения к кинематографу, до встречи с актером жила в городе Бар на побережье Адриатического моря. 18 сентября 2023 года Милош сообщил в соцсетях, что пара ждет ребенка. Он попросил СМИ не нарушать приватность их частной жизни, объяснив, что они счастливы и дорожат этим, не хотели объявлять об этом рано, но папарацци стали преследовать их, и пришлось раскрыть радостную новость раньше запланированного.
28 декабря 2023 года Бикович и Малич поженились. Коллега по «Холопу» Иван Охлобыстин случайно проговорился об этом в интервью. 9 января 2024 года у пары родился сын. Актер опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) рисунок, изображающий семью — мама, папа и ребенок. Через несколько дней сербское издание Republika сообщило, что мальчика назвали Василием. По другим источникам, имя ребенка — Стефан.
Бикович, в интервью Милоша Биковича для сайта Woman.ru, говорил о женщинах так: «Для меня не существует какого-то определенного типажа. Неважно, блондинка она, брюнетка или лысая. Главное, чтобы девушка умела размышлять, любить, прощать и надеяться».
Певческий дебют Милоша Биковича и «Золотой граммофон».
В 2023 году Милош неожиданно дебютировал как певец. 6 октября вышел его первый сингл «Танцуешь со мной». Актер записал песню, готовясь к роли в сериале «Дайте шоу», где он сыграл популярного поп-певца Кирилла Артемьева с татуировками на теле и высветленными прядями волос.
В ноябре 2023 года Бикович исполнил песню на сцене премии «Золотой граммофон» и получил статуэтку в номинации «киноэксперимент года». После выступления актер обратился к зрителям, объяснив, что только что они увидели последние кадры сериала, это все персонаж Кирилл Артемьев, и он только что отснялся в проекте.
Награды, признание и вклад Милоша Биковича в культуру.
Милош Бикович исполнил роль Муслима Магомаева в российском музыкально-биографическом драматическом телесериале «Магомаев» (2020).
За годы карьеры Бикович собрал внушительную коллекцию наград. В 2011 году получил приз за лучшую главную роль в фильме «Монтевидео» на кинофестивале в Нише. Дважды, в 2011 и 2012 годах, журнал Hello называл его «Человеком года» в Сербии. В 2013 году получил хорватскую театральную премию «Марул» за лучшую главную роль в спектакле «Мой сын, только ходит немного медленнее».
В 2014 году был награжден дважды Культурно-просветительным союзом Сербии — за культурную реализацию в спектаклях Белградского драматического театра и «Золотым значком Сербии за вклад в культуру».
4 ноября 2018 года в Кремле Владимир Путин вручил Биковичу медаль Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. В 2022 году Бикович был награжден орденом Звезды Карагеоргия II степени в Сербии.
Фильмография Милоша Биковича: главные роли по годам.
За 22 года в кино Милош Бикович снялся в более чем 50 проектах, включая фильмы и сериалы в Сербии и России:
Доллары приходят (2004−2005) — сериал, дебют в киноБелая ладья (2006−2011) — сериалМонтевидео: Божественное видение (2010) — первая главная роль, прорывШляпа профессора Вуйича (2012)До встречи в Монтевидео! (2014) — продолжение хитаСолнечный удар (2014) — первая роль в России у МихалковаДухless 2 (2015)Без границ (2015)Отель Элеон (2016−2017) — популярный сериалКрылья империи (2017) — историческая мелодрамаЛед (2017) — спортивная драма, более миллиарда в прокатеГранд (2018) — сериалБалканский рубеж (2019) — боевик о войнеХолоп (2019) — самый кассовый российский фильм, 2,93 млрдОтель Белград (2020)Магомаев (2020) — сериал-байопикThe Телки (2022) — драма по МинаевуВызов (2023) — первый фильм, снятый в космосеХолоп 2 (2024) — 3,52 млрд рублей в прокатеКрасный шелк (2025) — совместный российско-китайский проектАлиса в Стране чудес (2025) — музыкальный фильм.