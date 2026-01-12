Детство в огне, роковые женщины и миллиарды в прокате: Милошу Биковичу — 38

Около года актер был в паре с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Их расставание летом 2021 года получило скандальное продолжение. Волошина опубликовала в соцсетях гневный пост, заявив, что около года жила не своей жизнью, так как была вынуждена думать о его образе и репутации. Девушка обвинила Биковича в том, что образ на экране не соответствует действительности, особенно когда человек на каждом шагу упоминает Бога. 31 июля все развеялось окончательно — человек повел себя очень грубо.