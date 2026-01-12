Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак в России

Роспатент принял положительное решение по регистрации товарного знака Mercedes-Benz в России.

Источник: Комсомольская правда

Немецкая компания Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак в России. Данные об этом появились в электронной базе Роспатента.

Согласно информации в документах, ушедшая из России в 2022 году компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ведомство в сентябре 2025 года. Роспатент также принял положительное решение по обращению.

Регистрация товарного знака позвонит компании Mercedes-Benz осуществлять производство и реализацию транспортных средств в России, а также отдельных запчастей для автомобилей зарубежной марки, пишет РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что товарный знак в РФ зарегистрировал британский бренд Jimmy Choo. Он будет охватывать сразу шесть классов международной классификации товаров и услуг, включая косметику, ювелирные изделия, одежду и обувь.