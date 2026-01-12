Немецкая компания Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак в России. Данные об этом появились в электронной базе Роспатента.
Согласно информации в документах, ушедшая из России в 2022 году компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ведомство в сентябре 2025 года. Роспатент также принял положительное решение по обращению.
Регистрация товарного знака позвонит компании Mercedes-Benz осуществлять производство и реализацию транспортных средств в России, а также отдельных запчастей для автомобилей зарубежной марки, пишет РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что товарный знак в РФ зарегистрировал британский бренд Jimmy Choo. Он будет охватывать сразу шесть классов международной классификации товаров и услуг, включая косметику, ювелирные изделия, одежду и обувь.