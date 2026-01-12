«Россия 1» стала лидером по аудитории среди российских телеканалов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Россия 1» в 2025 году возглавила рейтинг по аудитории телеканалов, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
Так, средняя аудитория за год составила два миллиона 550 тысяч человек, рейтинг — 1,9 процента, а доля аудитории — 14 процентов.
Аудитория остальных каналов распределилась следующим образом:
На втором месте — НТВ, его средняя аудитория — 1 миллион 724 тысячи человек, ее рейтинг — 1,3, доля — 9,5 процента. Первый канал занимает третье с аудиторией миллион 299 тысяч зрителей, рейтингом в 0,9 процента, долей в 7,1.Четвертую позицию занял Пятый канал, чья аудитория составила миллион 263 тысячи человек. На пятой строчке оказался «РЕН ТВ» с аудиторией миллион 212 тысяч телезрителей.
В десятку лучших также вошли «Домашний», СТС, ТНТ, «ТВ Центр» и «Карусель».
Данные представлены за период с 1 января по 31 декабря и получены путем измерения телепросмотра среди россиян старше четырех лет, включая домашний и дачный.