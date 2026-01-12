Экзаменам в ГИБДД сокращают сроки

И наконец, еще один блок поправок, предложенных ГИБДД, касается случаев, когда кандидаты в водители используют скрытые микрофоны или камеры, чтобы получать ответы от «помощников» (по аналогии с тем, как это делалось в фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика») во время теоретического экзамена. Количество таких случаев растет, говорит МВД в пояснительной записке к проекту. В постановлении пропишут, что использование гаджетов на экзамене будет основанием для аннулирования его результатов. Пересдать в этом случае можно будет не раньше, чем через год.