236 единиц техники вывели на дороги Ростовской области для расчистки снега

Дороги Дона расчищают от снега, ведется обработка противогололедной смесью.

Источник: Комсомольская правда

На региональные дороги Ростовской области для расчистки снега вывели 236 единиц техники, также использовали 3,5 тысячи тонн противогололедной смеси. Об этом 12 января сообщают донские власти.

Больше всего осадков зафиксировали в южной части Ростовской области.

Сейчас уборка проезжих частей продолжается. Основное внимание уделяется ключевым магистралям и примыкающим к ним участкам пути. Диспетчерская служба обеспечивает координацию всех работ.

Жителям Дона напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге нужно звонить по номеру «112» или в диспетчерскую службу министерства транспорта Ростовской области. Всех участников дорожного движения просят быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

