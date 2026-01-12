236 единиц техники вывели на дороги Ростовской области для расчистки снега

Жителям Дона напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге нужно звонить по номеру «112» или в диспетчерскую службу министерства транспорта Ростовской области. Всех участников дорожного движения просят быть внимательными и строго соблюдать ПДД.