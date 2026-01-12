Семеро украинцев пытались покинуть страну в грузовике с пивом

Иностранец пытался перевезти из Черновицкой области Украины в Молдавию семь человек в грузовике с пивом. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в офисе генпрокурора страны.
— На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом, — говорится в сообщении.
По данным следствия, стоимость незаконного выезда варьировалась от 6 тысяч до 13 тысяч евро с человека. При этом во время задержания в пункте пропуска «Мамалыга» изъято 34 тысячи евро, пишут «Известия».
Ранее украинские пограничники обнаружили уклонистов в партии картофеля и лука на границе с Венгрией. Однако водитель утверждал, что, кроме овощей, ничего не перевозит. Уточняется, что его и «пассажиров» задержали.
Другой случай произошел на КПП «Шегини». Военнослужащий Госпогранслужбы Украины покинул свой пост для того, чтобы сходить в туалет, в это время неизвестный мужчина воспользовался данной возможностью и перебежал через границу в Польшу.