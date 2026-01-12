Спевшая «Сигма боя» Янковская ищет новые пути к успеху, но безрезультатно

Однако сейчас певица не собирает у себя в соцсетях даже 100 лайков под видео с новыми треками. Слушателям не понравился и ремейк композиции «Ла ла ла» «Руки вверх!», который исполнила Янковская. Кроме того, Мария перестала сотрудничать с Бэтси.