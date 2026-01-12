Спевшая «Сигма боя» Янковская ищет новые пути к успеху, но безрезультатно

12-летняя Мария Янковская, исполнившая в 2025 году вместе с 11-летней Светланой Чертищевой (Бэтси) трек «Сигма-бой» сейчас изо всех сил пытается повторить былой успех, но пока не получается.
Напомним, что песня стала известной в Польше и США, а также попала на седьмую строчку чарта Billboard. Фурор был ошеломительным, и именно Маша Янковская особенно выделялась на экранах и выступлениях.
Однако сейчас певица не собирает у себя в соцсетях даже 100 лайков под видео с новыми треками. Слушателям не понравился и ремейк композиции «Ла ла ла» «Руки вверх!», который исполнила Янковская. Кроме того, Мария перестала сотрудничать с Бэтси.
«Дуэта не было изначально, поэтому некорректно говорить, что он распался. Мы не против записать еще одну песню с Марией, если будет такое предложение. Как и с любым другим артистом», — сообщила aif.ru менеджер Светланы Чертищевой Полина Сейфер.
Ранее стало известно, что южнокорейская женская K-pop-группа YOUNG POSSE выразила желание создать совместную песню с Марией Янковской и Светланой Чертищевой.