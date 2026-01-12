КНР планирует вывести на орбиту более 200 тысяч спутников

Компании в Китае в конце декабря 2025 года подали в Международный союз электросвязи (ITU) заявки на развертывание на низкой околоземной орбите более 200 тысяч спутников с целью обеспечения глобального интернет-покрытия, пишет South Morning China Post.
Издание, ссылаясь на поданные документы, сообщает, что крупнейшие проекты — CTC-1 и CTC-2 — предусматривают запуск по 96 714 спутников каждый. Заявки были оформлены от имени недавно созданного Института использования радиочастотного спектра и технологических инноваций, зарегистрированного в провинции Хэбэй. Организация была учреждена фактически одновременно с подачей документов в ITU.
Кроме того, 2520 спутников хочет вывести China Mobile, 1296 спутников в составе группировки «Цяньфань» — Shanghai Spacecom.
Отмечается, что заявки были поданы в ITU на фоне обвинений Пекина в адрес SpaceX в перегруженности общих орбитальных ресурсов. США и Китай в последние годы включились гонку по созданию спутниковых мегасозвездий, пока лидерство удерживает SpaceX со своей системой Starlink, указали журналисты.
Ранее представитель КНР на неформальном заседании Совбеза ООН, которое прошло в конце 2025 года, заявил, что быстрое увеличение на орбите числа спутников Starlink представляет угрозу для безопасности. Он упомянул об инцидентах с ними, в том числе о столкновении спутников с китайской космической станцией в 2021 году. Также было отмечено, что спутники компании бизнесмена из США Илона Маска используют преступники и террористы.