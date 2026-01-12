КНР планирует вывести на орбиту более 200 тысяч спутников

Ранее представитель КНР на неформальном заседании Совбеза ООН, которое прошло в конце 2025 года, заявил, что быстрое увеличение на орбите числа спутников Starlink представляет угрозу для безопасности. Он упомянул об инцидентах с ними, в том числе о столкновении спутников с китайской космической станцией в 2021 году. Также было отмечено, что спутники компании бизнесмена из США Илона Маска используют преступники и террористы.