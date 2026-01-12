Лето в мае, весна в феврале: когда россиянам ждать жары в 2026 году

Климатическая весна в столице начнет проявляться уже в феврале, а не в марте, заявил климатолог.
Привычные сроки наступления весны и лета в Московской области в 2026 году сдвинутся. Климатическая весна в столице начнет проявляться уже в феврале, а не в марте, заявил климатолог, академик РАН Владимир Клименко. Летний сезон тоже сдвинется почти на месяц. Когда россиянам ждать тепла — в материале URA.RU.
Какой будет февраль в России.
Климатическая весна начнет проявляться уже в феврале, а не в марте, как это было привычно ранее, заявил Клименко aif.ru. Ученый подчеркнул, что речь идет не об отдельной аномалии, изменение связано с общим трендом повышения температуры воздуха в европейской части России.
О том, что весна 2026 года придет в Россию значительно раньше календарных сроков, сообщил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в центральной части страны, на Северо-Западе и на юге дневные значения могут находиться в пределах от −2 до +5 градусов, что является нетипичным показателем для середины зимы. По оценке Вильфанда, подобное повышение температур, охватывающее в том числе обычно наиболее холодные районы — Якутию и территории Крайнего Севера, — приведет к раннему сходу снежного покрова и ускорению паводкового периода.
Весна.
Весна ожидается теплой.
По словам Вильфанда, в марте 2026 года на значительной части территории России ожидается раннее наступление теплой весны. Он отметил, что среднемесячные температуры будут превышать климатическую норму на обширном пространстве — от западных рубежей страны до Енисея. На территории Сибири и Дальнего Востока затяжные арктические вторжения также не прогнозируются, хотя вероятность непродолжительных периодов похолодания сохраняется.
В апреле прогнозируется среднесуточная температура на уровне +7…+8 градусов для центральных, западных и уральских регионов, а также Сибири. На юге страны воздух местами может прогреваться до +20 градусов. По мере повышения среднесуточной температуры ожидается и рост количества осадков. В центральной части России и на Северо-Западе сохранится повышенный риск паводков и выхода рек из берегов.
А, по прогнозам Клименко, лето в 2026 году начнется уже в мае, а не в июне, как это было раньше. Он добавил, что тепло будет приходить в Москву все раньше, из ‑за чего теплый период года станет дольше. Переменчивым май ожидают только в Северо-западном регионе. На погоду влияет Финский залив — источник влажных воздушных масс. Более или менее стабильно теплой погодой порадует природа в Средней полосе континентальной России.
Российские регионы ждет жаркое лето.
Июнь в России будет жарким.
Июнь.
Июнь 2026 года в России, по предварительным оценкам, может начаться с резкой смены погодных условий: затянувшийся весенний период сменится устойчивой летней жарой. В центральных регионах страны синоптики ожидают выраженные колебания температур. Согласно прогнозу, в первой декаде месяца воздух будет прогреваться до значений, превышающих климатическую норму на 4−5 градусов, после чего по области пройдут серии грозовых фронтов.
На территории Сибири и Дальнего Востока прогнозируется дефицит атмосферных осадков. По оценке климатологов, сочетание сухого воздуха и повышенного температурного фона может привести к более раннему, чем обычно, началу сезона лесных пожаров.
В южных регионах страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, месяц обещает быть комфортным. Температура воды прогнозируется на уровне +22−23 градусов, воздуха — около +26 градусов.
В Москве на протяжении всего месяца, согласно прогнозам, будет преобладать малооблачная погода, а среднесуточная температура составит около +23 градусов. Для Санкт-Петербурга этот месяц может оказаться одним из самых засушливых за год: в северной столице ожидается среднемесячная температура на уровне +21 градусов.
Июль может стать самым жарким за последние годы.
Июль.
Июль 2026 года может стать самым жарким за последние годы. Согласно долгосрочным оценкам, в 2026 году глобальная средняя температура может вырасти на более чем на 1,4 градуса. Так в Поволжье и на Урале прогнозируется продолжительная засуха.
На юге страны температура воздуха, по прогнозам, регулярно будет подниматься выше отметки +35 градусов. Для Санкт-Петербурга июль, как ожидается, окажется аномально теплым в ночные часы: температура не будет опускаться ниже +17 градусов.
В столичном регионе стоит ждать короткие, но сильные ливни и сравнительно прохладную погоду в первые дни месяца. Вместе с тем среднесуточная дневная температура в Москве сохранится на уровне около +25−27 градусов.
В августе температура будет снижаться.
Август.
Август в большинстве регионов европейской части России начнется с мягкой, комфортной погоды. Однако во второй половине месяца климатические модели предсказывают усиление североатлантических циклонов, что может привести к заметному понижению температуры.
Для Сибири и Урала на последний месяц лета прогнозируется аномально засушливая погода. Синоптики указывают на повышенный риск засухи, способной негативно сказаться на урожае.
На юге России — в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области — сохранится устойчивый жаркий погодный режим. Дневная температура воздуха, по прогнозам, будет держаться в пределах +28…30 градусов, тогда как вода в Черном и Азовском морях прогреется до примерно +25 градусов.
В Москве температура ожидается на уровне около +22 градусов с постепенным понижением до примерно +16 градусов к концу месяца. В Санкт-Петербурге, как и в предыдущие годы, последний месяц лета прогнозируется более прохладным и влажным: средние дневные значения температуры составят порядка +20…22 градусов.