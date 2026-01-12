Лето в мае, весна в феврале: когда россиянам ждать жары в 2026 году

А, по прогнозам Клименко, лето в 2026 году начнется уже в мае, а не в июне, как это было раньше. Он добавил, что тепло будет приходить в Москву все раньше, из ‑за чего теплый период года станет дольше. Переменчивым май ожидают только в Северо-западном регионе. На погоду влияет Финский залив — источник влажных воздушных масс. Более или менее стабильно теплой погодой порадует природа в Средней полосе континентальной России.