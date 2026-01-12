Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА из-за возникших семейных обстоятельств

Вместо Березуцкого в команду пришли два новых специалиста: итальянский тренер по физической подготовке Габриэле Багаттини и специалист по стандартным положениям Паоло Фаваретто. Оба тренера будут помогать главному тренеру Алексею Парфенову в работе с командой.
Ранее Life.ru сообщал, что бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков официально стал частью тренерского штаба московского «Динамо». Вместе с ним ассистентом главного тренера Ролана Гусева назначен Роман Шаронов, а аргентинец Агустин Киильяборда возглавит работу по физической подготовке.
