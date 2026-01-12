Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА из-за возникших семейных обстоятельств

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил об изменениях в своём тренерском штабе. Алексей Березуцкий, бывший защитник команды, покинул тренерский состав по личным причинам. Его уход произошёл в связи с семейными обстоятельствами, руководство клуба выразило благодарность за проделанную работу и подчеркнуло, что расставание временное.