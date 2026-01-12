Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА из-за возникших семейных обстоятельств

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил об изменениях в своём тренерском штабе. Алексей Березуцкий, бывший защитник команды, покинул тренерский состав по личным причинам. Его уход произошёл в связи с семейными обстоятельствами, руководство клуба выразило благодарность за проделанную работу и подчеркнуло, что расставание временное.

Источник: Life.ru

Вместо Березуцкого в команду пришли два новых специалиста: итальянский тренер по физической подготовке Габриэле Багаттини и специалист по стандартным положениям Паоло Фаваретто. Оба тренера будут помогать главному тренеру Алексею Парфенову в работе с командой.

Ранее Life.ru сообщал, что бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков официально стал частью тренерского штаба московского «Динамо». Вместе с ним ассистентом главного тренера Ролана Гусева назначен Роман Шаронов, а аргентинец Агустин Киильяборда возглавит работу по физической подготовке.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.