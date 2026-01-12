«Ситуация необъяснимая»: 14 человек умерли в Италии из-за неизвестной эпидемии

Серия таинственных смертей произошла в небольшом тосканском городке Кастильон-Фьорентино, население которого составляет всего 12 тысяч человек. Так, за первые десять дней января здесь скончались 14 человек, причем у многих из них наблюдались симптомы, схожие с признаками гриппа. Похожая ситуация сейчас и в соседних муниципалитетах, пишут местные СМИ.