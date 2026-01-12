«Ситуация необъяснимая»: 14 человек умерли в Италии из-за неизвестной эпидемии

Серия таинственных смертей произошла в небольшом тосканском городке Кастильон-Фьорентино, население которого составляет всего 12 тысяч человек. Так, за первые десять дней января здесь скончались 14 человек, причем у многих из них наблюдались симптомы, схожие с признаками гриппа. Похожая ситуация сейчас и в соседних муниципалитетах, пишут местные СМИ.
Глава города Марио Аньелли назвал положение дел беспрецедентным. Он подчеркнул, что сейчас «могилы выкапывают одну за другой». По словам мэра, он не желает делать поспешных выводов о связи с какой-либо конкретной инфекцией, поскольку у него нет доказательств. Аньелли добавил, что ожидает официального заключения.
— В морге Сан-Донато, в главной больнице Ареццо, в эти дни пришлось оборудовать 17 залов для прощания с умершими. Это говорит об аномальной ситуации. Пока необъяснимой. Но ее причины необходимо срочно понять, — передает слова главы города издание Corriere Fiorentino.
Несколько тысяч человек заразились на Кубе вирусом, симптомы которого напоминают ряд известных инфекций, в том числе коронавирус и лихорадку денге. Сейчас известно как минимум о нескольких десятках погибших после заражения.