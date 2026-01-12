МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российских шорт-трекистов Посашкова и Крылову

Таким образом, число отечественных спортсменов, получивших олимпийскую путевку, увеличилось. Ранее аналогичные приглашения поступили фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, а также ски-альпинисту Никите Филиппову.
Все упомянутые спортсмены уже выразили согласие выступить на соревнованиях. Они примут участие в Олимпийских играх в индивидуальном порядке, выполняя установленные МОК строгие критерии допуска.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отрицательно негативно идею транслировать Олимпиаду-2026 по российским телеканалам, так как спортсмены допущены в ограниченном составе и в нейтральном статусе. Экс-чемпион добавил, что смотреть олимпиаду не будет по той же причине. Такое же мнение выразил и российский хореограф и фигурист Илья Авербух. По его мнению, трансляция Олимпийских игр создаст противоречивый сигнал: страну не пустили «на праздник спорта», однако при этом сохраняется стремление присутствовать на нём хотя бы в телевизионном формате.
