МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российских шорт-трекистов Посашкова и Крылову

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отрицательно негативно идею транслировать Олимпиаду-2026 по российским телеканалам, так как спортсмены допущены в ограниченном составе и в нейтральном статусе. Экс-чемпион добавил, что смотреть олимпиаду не будет по той же причине. Такое же мнение выразил и российский хореограф и фигурист Илья Авербух. По его мнению, трансляция Олимпийских игр создаст противоречивый сигнал: страну не пустили «на праздник спорта», однако при этом сохраняется стремление присутствовать на нём хотя бы в телевизионном формате.