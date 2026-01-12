Ричмонд
Снежок, морозец, солнце: Жителей Молдовы ждут минус 15 градусов ночью, но днем уже почти тепло

Прогноз погоды от синоптиков на вторник, 13 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на вторник, 13 января. И рассказываем.

Ночью синоптики нам предвещают до 15 градусов со знаком минус. Утром будет «всего лишь» 7 градусов мороза.

Днем ожидается до минус пяти градусов, вечером столбик термометра поднимется на градус. Скорость ветра в течение дня будет максимум 4_5 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).

Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.

Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).