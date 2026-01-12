Снежок, морозец, солнце: Жителей Молдовы ждут минус 15 градусов ночью, но днем уже почти тепло

Самое время рассказать о погодке на вторник, 13 января. И рассказываем.
Ночью синоптики нам предвещают до 15 градусов со знаком минус. Утром будет «всего лишь» 7 градусов мороза.
Днем ожидается до минус пяти градусов, вечером столбик термометра поднимется на градус. Скорость ветра в течение дня будет максимум 4_5 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
