Тысячи летучих лисиц погибли в парках Австралии из-за «черной жары»

Ранее сообщалось, что в Австралии у летучих лисиц был выявлен новый вирус, получивший название Солт-Галли. Он принадлежит к тому же семейству патогенов, что и вирусы Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу «приоритетных».