Тысячи летучих лисиц погибли в парках Австралии из-за «черной жары»

Тысячи летучих лисиц, в том числе редкого вида, погибли в Австралии из-за аномальной жары, которую называют «черной», пишет The Guardian.
По словам директора клиники по изучению летучих мышей Тэмсин Хогарт, число погибших животных в Южной Австралии оценивается в 1000—2000 особей, в Виктории — в тысячи, а в Новом Южном Уэльсе — до 1000.
Она сообщила, что выжили лишь десятки детенышей летучих лисиц, которых волонтеры нашли цепляющимися за мертвых матерей.
«Мы также обнаружили бесчисленное количество взрослых особей, которые не могли выдержать жару в более жарких местах колоний — например, на деревьях с меньшей листвой и тенью, а также на раскаленной глине берега реки», — рассказала эксперт.
Отмечается, что этот инцидент стал крупнейшим с 2018 года — тогда погибло более 70 тысяч особей. По данным издания, температура воздуха в регионе в течение нескольких дней подряд держалась на уровне 40−45°C.
Летучие лисицы — это распространенные в Австралии млекопитающие семейства крыланов, свое название они получили из-за схожести формы головы с лисьей.
Ранее сообщалось, что в Австралии у летучих лисиц был выявлен новый вирус, получивший название Солт-Галли. Он принадлежит к тому же семейству патогенов, что и вирусы Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу «приоритетных».