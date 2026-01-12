Филиппо назвал детской реакцию МИД Франции на видео с «Орешником»

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в понедельник, 12 января, раскритиковал реакцию Министерства иностранных дел (МИД) Франции на видеозапись удара ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области, назвав ее детской.
В ответ на публикацию видеоролика заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым французский МИД призвал «бояться Россию».
— За коммуникацию французской дипломатии отвечает 11-летний ребенок?! — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там обслуживали и ремонтировали авиационную технику украинских войск, в том числе переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте назвал удар «Орешником» по Львову попыткой принудить блок отказаться от военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что сейчас помощь Киева со стороны НАТО «важна как никогда».