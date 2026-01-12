Стороннику ИГИЛ* дали 19 лет колонии за подготовку нападения на полицейских в Дагестане

В мае 2022 года в лесу под Дагестанскими Огнями задержали Саитова, планировавшего нападение на полицейских. При нем нашли гранату Ф-1 и 21 патрон. Суд приговорил его к 19 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.