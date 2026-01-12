Ричмонд
Стороннику ИГИЛ* дали 19 лет колонии за подготовку нападения на полицейских в Дагестане

Сторонник ИГИЛ* Замир Саитов приговорён к 19 годам заключения Южным окружным военным судом. Как сообщает УФСБ России по Ростовской области, он планировал атаковать полицейских в Дагестане.

«Саитов намеревался перейти на нелегальное положение и организовать совершение террористических преступлений на территории Республики Дагестан в составе группы приверженцев идеологии ИГИЛ*», — указано в сообщении.

В мае 2022 года в лесу под Дагестанскими Огнями задержали Саитова, планировавшего нападение на полицейских. При нем нашли гранату Ф-1 и 21 патрон. Суд приговорил его к 19 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что российским спецслужбам удалось предотвратить диверсию Киева на Кавказе. Был сорван план подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино‑Балкарии. Был установлен житель Нальчика, который по заданию куратора планировал взорвать объект газовой инфраструктуры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.