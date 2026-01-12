Стороннику ИГИЛ* дали 19 лет колонии за подготовку нападения на полицейских в Дагестане

«Саитов намеревался перейти на нелегальное положение и организовать совершение террористических преступлений на территории Республики Дагестан в составе группы приверженцев идеологии ИГИЛ*», — указано в сообщении.
В мае 2022 года в лесу под Дагестанскими Огнями задержали Саитова, планировавшего нападение на полицейских. При нем нашли гранату Ф-1 и 21 патрон. Суд приговорил его к 19 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее сообщалось, что российским спецслужбам удалось предотвратить диверсию Киева на Кавказе. Был сорван план подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино‑Балкарии. Был установлен житель Нальчика, который по заданию куратора планировал взорвать объект газовой инфраструктуры.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.