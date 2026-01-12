На Солнце произошла первая крупная вспышка в 2026 году

На Солнце произошла первая крупная вспышка класса M3.3 в 2026 году. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
— Благодаря виду сбоку удается разглядеть во всех деталях картину формирования вспышечных петель — быстро растущих магнитных структур, всегда образующихся во вспышках с крупными выбросами плазмы, — говорится в сообщении.
По словам ученых, петли светятся, потому что их разогревают быстро движущиеся заряженные частицы, которые появляются во время вспышек, передает Telegram-канал лаборатории.
3 января ученые зафиксировали первую в 2026 году магнитную бурю. По их данным, явление началось примерно в 23:00 2 января. Уровень события составляет G1 с прогнозом на возможный рост до G2.
Вторая с начала 2026 года магнитная буря накрыла планету в ночь на 11 января. Пик сияний пришелся на период с 01:00 по 03:00 по московскому времени, при этом он достигал наивысшего, 10-го уровня по шкале интенсивности.
Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание, также могут обостриться хронические заболевания. Россиянам дали десять практических советов, как облегчить состояние во время магнитных бурь.