В Ростове оказались сорваны торги на поставку 70 автобусов

Контракт не поставку автобусов в Ростов не заключили из-за отсутствия заявок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону торги на поставку 70 автобусов оказались сорваны из-за отсутствия заявок. Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Отмечается, что подрядчики интересовались тендером и даже задавали уточняющие вопросы, но в итоге желающих поставить машины по лизингу не нашлось.

На закупку в общей сложности заложили 1,79 млрд рублей. Выплаты должны были идти до конца 2028 года. Предполагалось, что автобусы большого класса поступят в распоряжение МУП МТК «Ростовпассажиртранс» до 1 марта 2026 года. Новой техникой планировали заменить транспорт 2014−2015 годов выпуска.

