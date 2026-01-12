В Ростове оказались сорваны торги на поставку 70 автобусов

В Ростове-на-Дону торги на поставку 70 автобусов оказались сорваны из-за отсутствия заявок. Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Отмечается, что подрядчики интересовались тендером и даже задавали уточняющие вопросы, но в итоге желающих поставить машины по лизингу не нашлось.
На закупку в общей сложности заложили 1,79 млрд рублей. Выплаты должны были идти до конца 2028 года. Предполагалось, что автобусы большого класса поступят в распоряжение МУП МТК «Ростовпассажиртранс» до 1 марта 2026 года. Новой техникой планировали заменить транспорт 2014−2015 годов выпуска.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.