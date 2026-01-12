В Ростове оказались сорваны торги на поставку 70 автобусов

На закупку в общей сложности заложили 1,79 млрд рублей. Выплаты должны были идти до конца 2028 года. Предполагалось, что автобусы большого класса поступят в распоряжение МУП МТК «Ростовпассажиртранс» до 1 марта 2026 года. Новой техникой планировали заменить транспорт 2014−2015 годов выпуска.