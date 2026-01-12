Пенсионерка из США в 81 год стала стримершей, чтобы вылечить внука от рака

20 августа 2025 года стало известно, что пенсионерка Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода стала популярной среди игроков по всему миру после того, как начала вести прямые трансляции, на которых играет в известную компьютерную игру Counter-Strike 2. По словам россиянки, шутеры помогают ей отвлечься от повседневных забот, а также заработать, поскольку благодаря своим трансляциям она получает в среднем по 100 тысяч рублей в месяц.