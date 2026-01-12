Пенсионерка из США в 81 год стала стримершей, чтобы вылечить внука от рака

В американском штате Аризона 81-летняя местная жительница Сью Жако начала вести трансляции по компьютерной игре Minecraft, чтобы собрать средства на оплату лечения ее внука от рака. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил телеканал ABC.
Пенсионерка узнала об игре от своих внуков, а позднее создала на видеохостинге YouTube канал под названием «GrannyCrackers» («Бабушка спятила» — прим. «ВМ»). За один месяц количество подписчиков Жако превысило 100 тысяч человек.
Теперь доходы от рекламы на канале помогают женщине оплачивать медицинские счета ее 17-летнего внука Джека, который пошел на поправку после интенсивного лечения рака, передает телеканал.
20 августа 2025 года стало известно, что пенсионерка Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода стала популярной среди игроков по всему миру после того, как начала вести прямые трансляции, на которых играет в известную компьютерную игру Counter-Strike 2. По словам россиянки, шутеры помогают ей отвлечься от повседневных забот, а также заработать, поскольку благодаря своим трансляциям она получает в среднем по 100 тысяч рублей в месяц.