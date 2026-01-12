Компания Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом

Американская компания Mattel представила первую в истории линейки куклу Барби с расстройством аутистического спектра. В комплекте с куклой идут наушники с шумоподавлением, спиннер, а также планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.
Сообщается, что локти и запястья новой куклы особенно подвижны, так как усиленная жестикуляция помогает людям с аутизмом лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и передавать эмоции. Её взгляд слегка направлен в сторону, что говорит об избегании прямого зрительного контакта, характерного для некоторых людей с расстройством аутистического спектра.
Разработка куклы велась в тесном сотрудничестве с американской некоммерческой организацией Autistic Self Advocacy Network (ASAN), выступающей за права и участие людей с аутизмом.
Ранее Mattel уже выпускала кукол с ограниченными возможностями, включая слепую Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби с диабетом первого типа.
В августе прошлого года стало известно о гибели известных дизайнеров кукол Барби — 52-летнего Марио Пальино и 55-летнего Джанни Гросси.