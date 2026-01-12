Компания Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом

Сообщается, что локти и запястья новой куклы особенно подвижны, так как усиленная жестикуляция помогает людям с аутизмом лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и передавать эмоции. Её взгляд слегка направлен в сторону, что говорит об избегании прямого зрительного контакта, характерного для некоторых людей с расстройством аутистического спектра.