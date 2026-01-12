Хакеры заблокировали научную статью о связи вакцин от коронавируса с онкологией

Американские ученые заявили, что нашли связь между прививками от COVID-19, произведенных Pfizer и Moderna, и развитием онкологических заболеваний. Итоги их работы были размещены в медицинском журнале Oncotarget. Однако его тут же взломали, а статью — заблокировали.
Исследователи проанализировали 69 научных работ и историй болезней из 27 стран, охватив период с 2020 по 2025 год. Они насчитали 333 случая рака, которые либо впервые обнаружили, либо резко обострились уже после вакцинации против COVID-19. Интересная деталь заключалась в том, что во многих случаях опухоли появлялись прямо рядом с местом укола на руке.
Сайт Oncotarget стал недоступен всего через несколько дней после выхода статьи из-за мощной кибератаки. Главный редактор журнала обратился с заявлением об инциденте в Федеральное бюро расследований. Доктор Вафик Эль-Дейри из Университета Брауна, один из авторов исследования, прямо заявил, что в США процветает цензура, которая, по его мнению, проникла даже в сферу медицины, передайте сайт журнала.
Тем временем бразильские ученые нашли новый вид коронавируса у летучих мышей. По данным исследователей, угрозы для человека новый вирус пока не представляет.