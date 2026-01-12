Ричмонд
«Реал» назначил нового главного тренера

Чемпион мира 2010 года Альваро Арбелоа был назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает пресс-служба команды, однако детали контракта с 42-летним специалистом не раскрываются.

Источник: Life.ru

Арбелоа, который начал свою карьеру в «Реале» с молодёжных команд в 2001 году, ушёл в «Депортиво» в 2006 году, а затем подписал контракт с английским «Ливерпулем». В 2009 году он вернулся в «Реал» и стал частью команды, которая дважды выигрывала Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также множество других трофеев. С 2020 года Арбелоа работал в системе «Реала», тренируя команды разных возрастов, а в 2025 году стал главой молодёжной команды клуба.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 45 очками после 19 туров и находится на седьмой позиции в Лиге чемпионов. Первый матч под руководством Арбелоа состоится 14 января, когда команда встретится с «Альбасете» в ⅛ финала Кубка Испании.

Ранее Life.ru писал, что московский клуб ЦСКА покинул Алексей Березуцкий. Его уход произошёл в связи с семейными обстоятельствами, руководство клуба выразило благодарность за проделанную работу и подчеркнуло, что расставание временное.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.