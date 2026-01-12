«Реал» назначил нового главного тренера

Арбелоа, который начал свою карьеру в «Реале» с молодёжных команд в 2001 году, ушёл в «Депортиво» в 2006 году, а затем подписал контракт с английским «Ливерпулем». В 2009 году он вернулся в «Реал» и стал частью команды, которая дважды выигрывала Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также множество других трофеев. С 2020 года Арбелоа работал в системе «Реала», тренируя команды разных возрастов, а в 2025 году стал главой молодёжной команды клуба.