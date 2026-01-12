Самолет-разведчик Британии заметили рядом с Мурманской областью

Около Мурманской области был замечен самолет-разведчик, который принадлежит Великобритании. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По сведениям канала, прежде в этом же месте, где летало воздушное судно Лондона, также фиксировали полеты лайнеров радиоэлектронной разведки США. Пока официальные ведомства России не комментировали данную новость.
KP.RU ранее сообщал, что совсем недавно над Россией был замечен американский самолет в небе над акваторией Черного моря. Известно, что это был патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. Судно пролетало недалеко от Сочи 29 декабря 2025 года.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда американские самолеты кружляют над Черным морем. Так, например, похожий случай произошел в ноябре 2025 года. Тогда в воздушном пространстве черноморья увидели разведывательной судно Boeing RC-135U с позывным JAKE37.