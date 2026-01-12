В Турцию за 34 млн рублей: В АТОР назвали «золотые» туры, купленные в 2025 году

Российская Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список самых дорогостоящих зарубежных путешествий в 2025 году. Лидером рейтинга стал тур в турецкий Бодрум, оценённый в 35,3 миллиона рублей. Этот эксклюзивный отдых на вилле был организован компанией «Русский Экспресс» для семьи из трёх человек, которые провели 10 ночей в трехспальной вилле при пятизвёздочном отеле.