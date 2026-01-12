Ричмонд
В Турцию за 34 млн рублей: В АТОР назвали «золотые» туры, купленные в 2025 году

Российская Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список самых дорогостоящих зарубежных путешествий в 2025 году. Лидером рейтинга стал тур в турецкий Бодрум, оценённый в 35,3 миллиона рублей. Этот эксклюзивный отдых на вилле был организован компанией «Русский Экспресс» для семьи из трёх человек, которые провели 10 ночей в трехспальной вилле при пятизвёздочном отеле.

Источник: Life.ru

Второе место в рейтинге заняла поездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию, включающая посещение матча Криштиану Роналду. Эта поездка для семьи из пяти человек, организованная туроператором ПАКС, обошлась в 31 миллион рублей. В пакет услуг входило проживание в пятизвёздочном отеле, посещение аттракционов в Абу-Даби и перелёт бизнес-классом Emirates.

Третью строчку рейтинга занимает 21-дневный отдых на вилле с четырьмя спальнями и видом на море в Таиланде для шести человек, стоимость которого составила 29,7 миллиона рублей.

Также в пятёрку самых дорогих туров вошли: месячное сафари-приключение в Танзании с отдыхом на Занзибаре для шести человек (28 миллионов рублей) и отдых на Маврикии в пятизвездочном отеле (27,3 миллиона рублей).

Ранее Life.ru писал, что некоторые отели в Египте перестали заселять одиноких мужчин. Причём для гостей из некоторых стран бывшего СССР могут оказаться ещё строже, а к гражданам РФ они обычно не применяются.

