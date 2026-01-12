Ричмонд
«Газпром» впервые поставил в Китай больше газа, чем в страны Европы

По итогам минувшего года компания «Газпром» впервые за свою историю осуществила более крупные поставки трубопроводного газа в Китай, чем в европейские страны. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы, опубликованные российским холдингом.

Источник: Life.ru

Согласно отчёту, в 2025 году по магистрали «Сила Сибири» в КНР было доставлено 38,8 миллиарда кубометров топлива. Этот объём не только на четверть превысил показатели предыдущего года, но и оказался больше суммарного экспорта в государства дальнего европейского зарубежья, включая Турцию.

Параллельно газовый гигант нарастил экспорт в страны Средней Азии. Поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию выросли более чем на 22%, а в Грузию — на 40,4%, что демонстрирует активное переориентирование потоков на восточное и азиатское направления.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году России заняла четвёртое место по объёмам поставок газа в страны Евросоюза, уступив Норвегии, США и Алжиру. Согласно информации экспертов, суммарные поставки российского газа в ЕС составили около 38 млрд кубометров, что меньше, чем у Норвегии (97,1 млрд куб. м), США (82,9 млрд куб. м) и Алжира (38,6 млрд куб. м).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

