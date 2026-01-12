Ричмонд
«Глубже загоняют в угол»: в Японии назвали дату завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине вполне может подойти к концу уже к следующей зиме, так как сейчас он находится на этапе «придворной политики», где США и Россия взаимодействуют напрямую, не беря в расчет интересы Европы. Об этом заявил бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии Масару Сато.

— Украина либо полностью примет требования России, либо откажется от мирного урегулирования. (Президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского все глубже загоняют в угол. Скоро у него не останется иного выбора, — передает слова специалиста издание Shueisha.

Украинские журналисты назвали четыре сценария развития военного конфликта в 2026 году. Если Вашингтону не удастся привести Москву и Киев «к общему знаменателю», то, согласно первому варианту, США снизит интенсивность встреч с обеими сторонами и откажется от рычагов давления для принуждения к переговорам.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.