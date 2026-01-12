«Глубже загоняют в угол»: в Японии назвали дату завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине вполне может подойти к концу уже к следующей зиме, так как сейчас он находится на этапе «придворной политики», где США и Россия взаимодействуют напрямую, не беря в расчет интересы Европы. Об этом заявил бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии Масару Сато.