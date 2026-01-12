В Германии 50 овец отбились от стада, зашли в магазин и разгромили отдел напитков

Енот в одном из магазинов США разбил бутылки с алкоголем и напился. Животное нашли на полу в туалете, где оно лежало без сознания. Он не реагировал на попытки его разбудить, поэтому специалисты решили забрать его в приют, чтобы животное пришло в себя.