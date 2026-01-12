Ричмонд
В Германии 50 овец отбились от стада, зашли в магазин и разгромили отдел напитков

Около 50 овец отбились от стада в Германии и забрели в один из местных супермаркетов Penny, устроив там небольшой погром. Об этом сообщили в The Guardian.

Инцидент произошел в баварской торговой общине Бургзинн 5 января. По информации издания, овцы провели в магазине около 20 минут, а потом вернулись к своему стаду.

Представитель сети супермаркетов Penny Филипп Штилер рассказал, что компания не будет выставлять пастуху счет за ущерб и уборку. Наоборот, теперь Penny планирует спонсировать этих овец и обеспечить их кормом на год.

— Нельзя точно сказать, искали ли овцы что-то конкретное или просто хотели согреться, — передает слова Штилера The Guardian.

