Белый дом: США продолжат захватывать танкеры, идущие из Венесуэлы без разрешения

Соединенные Штаты продолжат захватывать танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американской стороны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли», — сообщила она журналистам.
Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп дал четкую установку относительно передвижения нефтяных танкеров в регионе. Таким образом, лишь суда, получившие одобрение на передвижение от американской администрации, смогут покинуть Венесуэлу.
Ранее KP.RU сообщал, что Вашингон намерен присвоить себе захваченные венесуэльские танкеры и нефть. Трамп предположил, что США смогут использовать ресурсы для пополнения собственных стратегических резервов.