Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: США продолжат захватывать танкеры, идущие из Венесуэлы без разрешения

В администрации Трампа заявили, что Венесуэлу смогут покинуть только получившие разрешение США нефтяные танкеры.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты продолжат захватывать танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американской стороны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли», — сообщила она журналистам.

Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп дал четкую установку относительно передвижения нефтяных танкеров в регионе. Таким образом, лишь суда, получившие одобрение на передвижение от американской администрации, смогут покинуть Венесуэлу.

Ранее KP.RU сообщал, что Вашингон намерен присвоить себе захваченные венесуэльские танкеры и нефть. Трамп предположил, что США смогут использовать ресурсы для пополнения собственных стратегических резервов.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше