Во время матча квалификации Australian Open бол-гёрл упала в обморок

Во время матча квалификации Australian Open бол-гёрл потеряла сознание прямо на корте, инцидент был зафиксирован на видео.
Происшествие случилось в ходе встречи 134-й ракетки мира Эшарги Моэ из Туниса и 165-го номера рейтинга ATP Люки Ван Аша из Франции. Девочка пошатнулась, после чего начала падать и биться в судорогах.
Теннисист Эшарги Моэ оперативно отреагировал на ситуацию, помог бол-гёрл подняться и сразу позвал судью для оказания медицинской помощи. Медицинская бригада была вызвана на корт, матч был прерван.
Ранее схожий инцидент произошёл на Кубке Африки по футболу в Касабланке. Во время матча сборных Судана и Экваториальной Гвинеи вратарь Элнил Абузайд Монгед потерял сознание на поле. Судья остановил игру, голкиперу оказали медицинскую помощь, после чего он смог продолжить матч. По предварительным данным, причиной обморока стали временные проблемы с давлением или уровнем глюкозы.