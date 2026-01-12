Во время матча квалификации Australian Open бол-гёрл упала в обморок

Ранее схожий инцидент произошёл на Кубке Африки по футболу в Касабланке. Во время матча сборных Судана и Экваториальной Гвинеи вратарь Элнил Абузайд Монгед потерял сознание на поле. Судья остановил игру, голкиперу оказали медицинскую помощь, после чего он смог продолжить матч. По предварительным данным, причиной обморока стали временные проблемы с давлением или уровнем глюкозы.