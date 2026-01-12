В Сети появились кадры из Конго с загадочным животным, похожим на динозавра

В прошлом году уже сообщалось, что в лесах у реки Конго местные жители встречали загадочное существо мокеле-мбембе. По преданиям африканских народов у этого животного огромные размеры, длинная шея и маленькая голова. Ранее ряд ученых допускал существование мокеле-мбембе, потому что в непроходимых лесах и болотах впадины Конго якобы действительно мог затеряться живой динозавр. Однако поиски этого существа не принесли результатов.