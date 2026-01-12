В Сети появились кадры из Конго с загадочным животным, похожим на динозавра

В Демократической Республике Конго камера видеонаблюдения зафиксировала неизвестное существо. На ночных кадрах видно, как животное с длинным хвостом быстро передвигается в траве.
Некоторые пользователи в Сети предполагают, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта. Другие же считают, что на кадрах некий неизвестный вид животных, напомнивший вымерших много миллионов лет назад динозавров.
В прошлом году уже сообщалось, что в лесах у реки Конго местные жители встречали загадочное существо мокеле-мбембе. По преданиям африканских народов у этого животного огромные размеры, длинная шея и маленькая голова. Ранее ряд ученых допускал существование мокеле-мбембе, потому что в непроходимых лесах и болотах впадины Конго якобы действительно мог затеряться живой динозавр. Однако поиски этого существа не принесли результатов.
Также ранее стало известно, что учёные в Британии занялись выращиванием кожи тираннозавра с целью производства из неё элитных сумок.