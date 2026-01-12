Венесуэльские военнослужащие не были достаточно компетентны в использовании российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и комплекса «Бук». В результате некоторые системы ПВО на момент атаки США находились на складах, а не работали. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и экспертов.
Журналисты отметили, что недостаток опыта работы с «одной из самых передовых в мире зенитных систем» C-300 свидетельствует о неготовности Венесуэлы к американскому вторжению, несмотря на «многомесячные предупреждения».
— После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы, — заявил бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре в беседе с газетой.
3 января американская армия нанесла удары по военным объектам в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения войск США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро спецназом, а также о реакции Венесуэлы и других государств, в том числе Россию, на действия Вашингтона.