Вадим Шипачёв за 17 секунд до конца матча набрал 1000-е очко в КХЛ

Историческое событие произошло в Континентальной хоккейной лиге в понедельник, 12 января. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал первым в истории КХЛ игроком, преодолевшим планку в 1000 набранных очков.

Источник: Life.ru

«Тысячный» балл появился в его активе в матче с «Адмиралом». За 17 секунд до конца третьего периода 38-летний Шипачёв отдал результативную передачу, достигнув знаковой отметки. Белорусский клуб одержал победу со счётом 2:1. Победная шайба на счету Вадима Мороза. Ещё одним ассистентом стал Тай Смит.

Путь к рекорду потребовал 1102 матчей, в которых он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач. Раскладка по клубам выглядит так: СКА (315 очков), «Динамо» Москва (300), «Северсталь» (202), «Ак Барс» (103), «Динамо» Минск (80).

В прошлом сезоне Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ. Теперь ему принадлежат сразу несколько главных достижений Лиги: бомбардирский и ассистентский рекорды, а также рекорд по количеству сыгранных матчей.

Уроженец Череповца выступал за «Северсталь», «Белгород», СКА, «Вегас Голден Найтс», «Динамо» Москва, «Ак Барс» и «Динамо» Минск. В его коллекции — два Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), олимпийское золото Пхёнчхана-2018, серебро Пекина-2022, звание чемпиона мира 2014 года и пять Матчей звёзд КХЛ.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.