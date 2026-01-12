Вадим Шипачёв за 17 секунд до конца матча набрал 1000-е очко в КХЛ

«Тысячный» балл появился в его активе в матче с «Адмиралом». За 17 секунд до конца третьего периода 38-летний Шипачёв отдал результативную передачу, достигнув знаковой отметки. Белорусский клуб одержал победу со счётом 2:1. Победная шайба на счету Вадима Мороза. Ещё одним ассистентом стал Тай Смит.