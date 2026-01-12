Вадим Шипачёв за 17 секунд до конца матча набрал 1000-е очко в КХЛ

«Тысячный» балл появился в его активе в матче с «Адмиралом». За 17 секунд до конца третьего периода 38-летний Шипачёв отдал результативную передачу, достигнув знаковой отметки. Белорусский клуб одержал победу со счётом 2:1. Победная шайба на счету Вадима Мороза. Ещё одним ассистентом стал Тай Смит.
Путь к рекорду потребовал 1102 матчей, в которых он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач. Раскладка по клубам выглядит так: СКА (315 очков), «Динамо» Москва (300), «Северсталь» (202), «Ак Барс» (103), «Динамо» Минск (80).
В прошлом сезоне Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ. Теперь ему принадлежат сразу несколько главных достижений Лиги: бомбардирский и ассистентский рекорды, а также рекорд по количеству сыгранных матчей.
Уроженец Череповца выступал за «Северсталь», «Белгород», СКА, «Вегас Голден Найтс», «Динамо» Москва, «Ак Барс» и «Динамо» Минск. В его коллекции — два Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), олимпийское золото Пхёнчхана-2018, серебро Пекина-2022, звание чемпиона мира 2014 года и пять Матчей звёзд КХЛ.
