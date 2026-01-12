На горнолыжке в Сочи отдыхающим приходится делить склоны с сотнями других людей

Ранее на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи 10-летнюю девочку и её отца накрыла снежная лавина. ЧП случилось на трассе «Реликтовый лес» на высоте 1460 метров. Отец Александр сумел выбраться из-под снега, но не смог найти дочь Виолетту. Его крики услышали другие отдыхающие, которые начали поиски. В итоге одна из лыжниц обнаружил ребёнка под полутораметровым слоем снега. По словам мужчины, девочка провела под завалом около 15 минут. Девочку достали под аплодисменты и поздравления с «вторым днём рождения».