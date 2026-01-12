Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обсудил с Маском вопрос восстановления интернета в Иране

Президент США пообещал решить проблему с ограничением доступа в Сеть, которое иранские власти ввели на фоне протестов.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп провел разговор с основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в Иране, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Он говорил об этом с Илоном», — сказала она, общаясь с представителями СМИ.

Ранее Трамп, находясь на борту своего самолета, рассказал журналистам, что собирается поговорить с Маском по поводу восстановления интернета в Иране, отключенного местными властями на фоне протестов.

Напомним, власти Ирана ввели ограничения на доступ в интернет вечером 8 января после вооруженных провокаций в ряде городов. Тогда от рук протестующих погибли 38 полицейских и 13 мирных жителей. 12 января международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что в Иране доступ в Сеть ограничен уже более 84 часов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше