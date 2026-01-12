Трамп обсудил с Маском вопрос восстановления интернета в Иране

Американский президент Дональд Трамп провел разговор с основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в Иране, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он говорил об этом с Илоном», — сказала она, общаясь с представителями СМИ.
Ранее Трамп, находясь на борту своего самолета, рассказал журналистам, что собирается поговорить с Маском по поводу восстановления интернета в Иране, отключенного местными властями на фоне протестов.
Напомним, власти Ирана ввели ограничения на доступ в интернет вечером 8 января после вооруженных провокаций в ряде городов. Тогда от рук протестующих погибли 38 полицейских и 13 мирных жителей. 12 января международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что в Иране доступ в Сеть ограничен уже более 84 часов.